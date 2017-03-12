Російська прокуратура повідомила Києву хибну адресу Януковича в РФ – військова прокуратура

Генпрокуратура РФ повідомила Києву неправдиву адресу проживання екс-президента Віктора Януковича. Про це заявив прокурор головної військової прокуратури Руслан Кравченко в ефірі каналу "112 Україна".

"Генпрокуратура РФ повідомила нам неправдиву адресу проживання підозрюваного Януковича", - сказав він.

Прокурор також повідомив, що українська прокуратура відправляла підозри президенту-втікачу на всі відомі адреси.

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"Після того як ми направили на всі можливі адреси проживання та місцезнаходження Януковича, а саме на повідомлену Генпрокуратурою РФ адресу в Ростові-на-Дону, після того, як нам повідомили, що там розташовані складські приміщення, ми направили повторний запит до Генеральної прокуратури РФ, щоб вони надали точну адресу проживання, тому що та адреса, яку вони надали, є неправдивою", - розповів Кравченко.

Кравченко також повідомив, що двоє свідків у кримінальному провадженні проти екс-президента стверджують, що Янукович проживає в Підмосков'ї.

Разом з тим, на питання, чи володіє прокуратура точними даними щодо місцезнаходження Януковича, Кравченко відповів: "Точними не володіє".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України має намір направити клопотання до Генпрокуратури Росії про допит колишнього президента Віктора Януковича на російській території в якості підозрюваного за двома кримінальними провадженнями - протидія протестних акцій і створення злочинного угруповання.