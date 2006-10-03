Ющенко: Україна хоче мати угоду з ЄС, де буде чітко записана її перспектива

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що Україна хоче мати нову угоду з Європейським Союзом, де буде чітко зафіксована перспектива її членства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він наголосив сьогодні у Берліні під час зустрічі з представниками німецьких ділових кіл.

«Основний документ, якого ми прагнемо, – формування нової угоди з ЄС, де буде чітко зафіксована перспектива України щодо членства України в Європейському Союзі», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він також відзначив особливе місце відносин між Україною і Німеччиною в міжнародній політиці України.

«І тут через Групу високого рівня, через дипломатів і бізнесові інститути ми готові виписати новий формат наших стосунків у новому контексті», - сказав В.ЮЩЕНКО.