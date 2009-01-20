Рибаков тішиться, що «бютівську вакханалію» зупинив суд

20 січня Одеський окружний адміністративний суд заборонив Центральній виборчій комісії реєструвати як обраного народним депутатом України наступного кандидата в депутати України за списком виборчого блоку політичних партій «Блок Юлії Тимошенко» замість Ігоря РИБАКОВА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі народного депутата України І.РИБАКОВА.

Як наголосив І.РИБАКОВ, «БЮТівську вакханалію зупинено. Сьогодні Одеський окружний адміністративний суд виніс законну ухвалу, якою заборонив реєструвати іншого депутата, адже очевидно, що у ВР не може бути 451 народного обранця".

Як повідомляв УНІАН, у червні 2008 року народний депутат від БЮТ І.РИБАКОВ заявив про вихід з коаліції. Після цього міжпартійний з`їзд блоку позбавив І.РИБАКОВА депутатського мандата.

У свою чергу І.РИБАКОВ подав судовий позов до БЮТ про визнання протиправним і відміну рішення міжпартійного з`їзду блоку від 30 червня про дострокове припинення його повноважень народного депутата. Однак адмінсуд ухвалив рішення залишити без розгляду позовну заяву І.РИБАКОВА, а Апеляційний адмінсуд Одеської області залишив у силі цю ухвалу.

Проте 20 листопада 2008 року Одеський окружний адміністративний суд ухвалив рішення відкрити провадження у справі за адміністративним позовом народного депутата України І.РИБАКОВА до виборчого блоку політичних партій «Блок Юлії Тимошенко». «Розпочати підготовку справи до судового розгляду - таке рішення прийняв Одеський окружний адмінсуд по відношенню до мене», - заявив І.РИБАКОВ.

На 15 січня 2009 року планувалося засідання Центральної виборчої комісії. За інформацією Секретаріату ЦВК, передбачалося, що до порядку денного засідання буде включено питання про визнання обраним і реєстрацію народним депутатом України О.ТИЩЕНКА замість І.РИБАКОВА.

Однак рішення ухвалено не було.