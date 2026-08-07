5 найдешевших напрямків Європи для відпочинку у 2026 році: оновлений рейтинг

Одна країна зі списку не входить до ЄС і Шенгенської зони.

Сервіс hoppa опублікував рейтинг найбюджетніших напрямків Європи для літнього відпочинку 2026 року, повідомляє Travel Off Path.

Аналітики зіставили ціни на проживання, харчування, транспорт та розваги у популярних європейських містах і визначили п'ятірку лідерів – від Балкан до турецького узбережжя.

За даними дослідження, кожному місту нарахували "нормалізований бал" з 10 можливих на основі вартості трьохзіркового готелю (дані Booking.com), ціни пива та обіду в кафе, вартості проїзду в громадському транспорті (усі – за Numbeo), кількості бюджetних атракцій за фільтром Tripadvisor і ціни трансferу з аеропорту. Уся інформація актуальна станом на червень 2026 року.

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5 місце: Сараєво, Боснія і Герцеговина

Столиця Боснії – одне з небагатьох міст Європи, де в одному кварталі уживаються австрійська, османська та балканська архітектура. Старе місто Башчаршия – це османський базар XV століття, а поруч розташований центр Centar із габсбурзькими фасадами та кав'ярнями, що нагадують Відень. Латинський міст через річку Мілячка – місце, де застрелили ерцгерцога Франца Фердинанда, що стало приводом до Першої світової війни. Сліди Боснійської війни й досі помітні на фасадах будівель.

Ціни в Сараєво: готель 3* – близько 65 доларів (≈2910 грн), пиво – 3 долари (≈134 грн), обід у недорогому ресторані – 9 доларів (≈403 грн), проїзд – 1,3 долара (≈58 грн), трансфер з аеропорту – 40 доларів (≈1790 грн). У місті нарахували 106 бюджетних атракцій.

4 місце: Белград, Сербія

Белград претендує на звання найхіpстерськішої столиці Європи. Пішохідна вулиця Кнеза Михаїла вражає доглянутими бельепоk-фасадами, а Скадарлія – це брукована вуличка з традиційними тавернами. Фортеця Калемegdan над Дунаєм безпечна для прогулянок у будь-яку пору доби. Колишній промисловий квартал Savamala перетворився на творчий центр міста з галереями та барами, а клуб Drugstore, облаштований у старій бійні, вважається одним з найкращих у балканській електронній сцені.

Ціни в Белграді: готель 3* – 66 доларів (≈2954 грн), пиво – 3,5 долара (≈157 грн), обід – 12 доларів (≈537 грн), громадський транспорт – безкоштовний для всіх пасажирів, трансфер – 42 долари (≈1880 грн). Атракцій – 140.

Окремо видання нагадує, що Сербія не входить до ЄС і Шенгенської зони, тож на прямих рейсах до Белграда американські та інші туристи не проходять біометричну реєстрацію за новою системою в'їзду-виїзду Entry/Exit System. Утім, якщо маршрут передбачає транзит через країну Шенгену, перевірка на кордоні все одно можлива.

3 місце: Скоп'є, Північна Македонія

Скоп'є – мабуть, найексцентричніша столиця континенту: у пішохідному історичному центрі встановлено понад 100 статуй, включно з монументальною фigurою Олександра Македонського. Район Debar Maalo приваблює молодь ресторанами й крафтовими барами, а Karpoš – студентський район із дешевими кав'ярнями, звідки до центру можна дійти пішки за 15–20 хвилин. За 10 миль від міста розташований каньйон Матка з вапняковими скелями та смарагдовою водою, де можна кататися на каяках і досліджувати печери.

Ціни у Скоп'є: готель 3* – 56 доларів (≈2507 грн), пиво – 2,8 долара (≈125 грн), обід – 7,5 долара (≈336 грн), проїзд – 0,75 долара (≈34 грн), трансфер – 36 доларів (≈1611 грн). Атракцій – 54.

2 місце: Анталія, Туреччина

Анталію називають літньою столицею Туреччини та "королевою Східного Середземномор'я". Старе місто Kaleiçi поєднує грецьку, римську, османську та візantiйську спадщину – bruk vulyci, кольорові будинки Османської доби, ворота Адріана II століття. Пляж Konyaaltı довжиною 4 милі порівнюють з ріo-де-жанейрівською Копакабаною, а Lara Beach – це розкішні готелі та піщаний берег преміум-класу.

Ціни в Анталії: готель 3* – 67,5 долара (≈3021 грн), пиво – 3 долари (≈134 грн), обід – 10 доларів (≈448 грн), проїзд – 0,77 долара (≈34 грн), трансфер – лише 11,5 долара (≈515 грн) – найдешевший серед усіх п'яти міст. Атракцій – 101.

Видання попереджає туристів про поширені шахрайство та кишенькові крадіжки, особливо в Стамбулі. За Індексом безпеки мандрівників Туреччина отримала 65 балів зі 100.

1 місце: Прага, Чехія

Найкращим бюджетним напрямком за версією hoppa стала Прага – попри те, що готелі там найдорожчі серед п'ятірки. Старе місто Staré Město з готичними шпилями, барокковими фасадами та астрономічним годинником формує образ "казкової" Європи. Набережна Náplavka пропонує крафтове пиво та чеську кухню за помірними цінами, а район Летна – це панорamnі пивні сади, галереї в колишніх промислових приміщеннях та види на Влтаву.

Ціни в Празі: готель 3* – 117 доларів (≈5237 грн), пиво – 3,12 долара (≈140 грн), обід – 11,5 долара (≈515 грн), проїзд – 1,8 долара (≈81 грн), трансфер – 30,4 долара (≈1361 грн). У місті нарахували рекордні 619 бюджетних атракцій – саме це й вивело Прагу на перше місце рейтингу.

Для туристів

Нагадаємо, з квітня 2026 року в аеропортах Шенгенської зони повністю запрацювала система EES, яка вимагає біометричної реєстрації – фото та відбитків пальців – під час першого перетину кордону. Це вже спричинило суттєві затримки на паспортному контролі, а частина пасажирів навіть запізнилася на рейси. Наразі країнам ЄС дозволено тимчасово призупиняти перевірки через систему у випадках надто великих черг, однак з 6 вересня це послаблення діяти перестане, повідомило Європейське агентство з охорони кордонів Frontex.

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