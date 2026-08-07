Android 17 стане останнім оновленням для цих Samsung – серед них може бути ваш

До списку увійшли одразу 19 смартфонів і планшетів Galaxy, для яких завершується останній рік підтримки.

Корпорація Samsung продовжує оновлювати свої пристрої до One UI 9.0 на базі Android 17, але для деяких пристроїв нова версія операційної системи стане останньою. Про це пише портал Gizmochina.

До списку увійшли одразу 19 смартфонів та планшетів Galaxy, для яких Android 17 стане останнім великим оновленням системи, хоча самі пристрої ще деякий час отримуватимуть патчі безпеки. Однак купувати такі моделі у 2026 році точно не варто, зазначають експерти.

Серія Galaxy S:

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Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Серії Galaxy A, M та F:

Galaxy A54 5G

Galaxy A34 5G

Galaxy A24 4G

Galaxy M54 5G

Galaxy M34 5G

Galaxy F54 5G

Galaxy F34 5G

Планшети Galaxy Tab:

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Після оновлення до Android 17 власники цих смартфонів і планшетів ще щонайменше протягом року отримуватимуть оновлення безпеки. Крім того, деякі пристрої зі списку, ймовірно, отримають One UI 9.5, яке вийде на початку 2027 року. Це оновлення також базуватиметься на Android 17, тому формально воно не стане переходом на нову версію операційної системи.

Стабільна версія One UI 9.0 поки що доступна лише на нових складаних смартфонах Galaxy, які вийшли наприкінці липня. У найближчі тижні вона почне поширюватися на Galaxy S26, S25 та інші старіші пристрої виробника.

Раніше у смартфонах Samsung виявили функцію, яка витрачає заряд навіть у режимі очікування. Повністю відмовлятися від неї не варто, але якщо важлива максимальна автономність, це допоможе отримати декілька додаткових годин роботи.

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