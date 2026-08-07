Українське питання розкололо Італію навпіл, - Politico

Через допомогу Україні сперечаються в середині своїх таборів як праві, так і ліві.

Українське питання стало одним із ключових чинників, що можуть визначити результати найближчих парламентських виборыв в Італії. Як пише Politico, питання подальшої військової допомоги Києву дедалі сильніше розколює як лівий, так і правий політичні табори.

Приводом для нової суперечки стали заяви колишнього прем'єр-міністра Італії Джузеппе Конте, який очолює лівий "Рух 5 зірок". В інтерв'ю журналістам він поставив під сумнів необхідність подальших поставок зброї Україні. За словами Конте, спочатку його партія підтримувала військову допомогу Києву, "тому що існував явний військовий дисбаланс порівняно з Росією", але тепер, на його думку, ситуація змінилася.

Як зазначає видання, "Рух 5 зірок" планує й надалі утримуватися під час голосувань за нові пакети військової допомоги, водночас виступаючи за перехід до переговорного процесу. Остаточне рішення щодо позиції лівоцентристського блоку Конте запропонував винести на внутрішні праймеріз, під час яких виборці мають визначити майбутнього лідера коаліції.

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Конте також наголосив, що головною метою має бути досягнення домовленості про припинення війни шляхом переговорів як з президентом України Володимиром Зеленським, так і з російським лідером Володимиром Путіним. Водночас він виступає проти збільшення оборонних видатків – кроку, який є одним із ключових зобов'язань прем'єр-міністерки Джорджі Мелоні в межах нових цілей НАТО.

Проте пропозиція Конте швидко спричинила конфлікт усередині лівоцентристського табору. Лідер Демократичної партії Еллі Шляйн, яка, як очікується, може змагатися з Конте за керівництво коаліцією, відкинула ідею визначати політику щодо України на праймеріз.

"Так це не працює. Спочатку має бути програма, узгоджена всім альянсом, а вже потім праймеріз, тому що той, хто їх виграє, має очолити всю коаліцію, а не лише власну партію", – сказала Шляйн.

Представник Демократичної партії, колишній міністр оборони Лоренцо Гверіні, також розкритикував Конте. Він попередив, що розкол широкої коаліції матиме політичні наслідки, і заявив, що його партія продовжить підтримувати Україну зброєю. За словами Гверіні, військова допомога Києву є "питанням, яке не підлягає переговорам".

Питання України, однак, розділяє не лише лівих. Як розповідає Politico, партнери чинної прем'єр-міністерки Джорджії Мелоні по правлячій коаліції з правої "Ліги" також скептично ставляться до підтримки Києва та збільшення оборонного бюджету. Водночас представники уряду різко виступили проти позиції Конте.

Віцепрем'єр і лідер "Вперед, Італіє!" Антоніо Таяні звинуватив Конте у можливій підтримці Росії. "Нехай італійські ліві скажуть нам, чи вони на боці українського народу або Путіна. Чи вони на боці демократії або диктатур", – заявив він.

Як пише Politico, парламентські вибори в Італії можуть відбутися вже навесні наступного року. Якщо Мелоні не зможе самостійно сформувати новий уряд, до коаліції можуть запросити ультраправу партію National Future колишнього генерала Роберто Ванначчі. Однак і ця політична сила виступає проти військової допомоги Україні.

Автор публікації звертає увагу і на ширший суспільний контекст. Італія має давні пацифістські традиції, а рішуча підтримка України з боку Мелоні не повністю відповідає настроям населення. За даними опитування YouGov, лише 32% італійців вважають важливим, щоб Україна перемогла Росію.

Разом з тим, за даними Кільського інституту, військова допомога Італії Україні становить лише 0,17% ВВП – це один із найнижчих показників у Європі.

Війна в Україні: ситуація в Європі

Як писав УНІАН, президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що стратегічним інтересом Варшави є підтримка України у протистоянні з Росією, аби тримати російські війська якомога далі від польського кордону. Водночас Навроцький підкреслив, що Польща не прийме використання української історичної символіки, зокрема прапорів Бандери, на своїй території.

Також ми розповідали, що колишня заступниця директора з питань оборонного співробітництва в НАТО Герлінде Ніхус розкритикувала союзників за надмірну обережність у військовій допомозі, через що поставок ледь вистачає, аби Україна просто трималася, але не перемогла.

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