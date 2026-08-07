Навроцький заявив про підтримку української армії, але згадав про 'прапори Бандери'

Він наголосив на стратегічній важливості опору України Росії для безпеки Польщі, водночас згадавши про суперечливе для Варшави питання символіки Бандери.

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що Варшава зацікавлена в тому, щоб Україна та українські військові якомога ефективніше протистояли Росії, передає Clash Report.

За його словами, це відповідає стратегічним інтересам Польщі, оскільки чим довше російські війська залишатимуться якомога далі від польського кордону, тим безпечніше буде для країни.

"Чим далі вони триматимуть росіян подалі від Польщі, тим краще. Це очевидно. Це стратегія польської держави", – заявив Навроцький.

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Польський президент також наголосив, що його країна допомагає всюди, де відбувається протистояння з Росією, навіть якщо сама Польща безпосередньо не бере участі у війні.

"Скрізь, де ведеться боротьба з Росією, Польща допомагає, навіть якщо Польща не бере безпосередньої участі у війні", – сказав він.

Водночас Навроцький окремо згадав питання української історичної символіки.

"Стратегічним інтересом Польщі також є те, щоб прапори Бандери не майоріли у Варшаві чи деінде в Польщі", – заявив президент.

Україна і Польща - суперечки

Нагадаємо, наприкінці липня президенти Зеленський і Навроцький зустрілися на полях саміту НАТО, щоб обговорити історичну суперечку між країнами. Польський лідер заявив, що Росія залишається спільним ворогом для України та Польщі, але у питанні УПА він не відступить.

Згодом Навроцький заявив, що домагатиметься офіційної заборони використання червоно-чорного прапора в Польщі, бо вважає його символом УПА та ОУН.

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