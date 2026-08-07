Нацбанк посилив гривню до євро: офіційний курс валют на понеділок

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,61 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 10 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,76 гривні за долар, таким чином українська валюта залишилася на рівні попереднього показника.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,61 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 6 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,77/44,81 грн/дол., а до євро - 51,64/51,67 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 7 серпня подорожчав на 6 копійок і складав 45,05 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,51 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні зріс на 2 копійки і становив 51,92 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,34 гривні за євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" зріс на 5 копійок і становив 44,95 гривні за долар, а курс євро не змінився і складав 51,95 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,35 гривні, а євро - за курсом 50,95 гривні за одиницю іноземної валюти.

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