Нацбанк посилив гривню до євро: офіційний курс валют на понеділок

Національний банк України встановив на понеділок, 10 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,76 гривні за долар, таким чином українська валюта залишилася на рівні попереднього показника.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,61 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 6 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,77/44,81 грн/дол., а до євро - 51,64/51,67 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 7 серпня подорожчав на 6 копійок і складав 45,05 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,51 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні зріс на 2 копійки і становив 51,92 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,34 гривні за євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" зріс на 5 копійок і становив 44,95 гривні за долар, а курс євро не змінився і складав 51,95 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,35 гривні, а євро - за курсом 50,95 гривні за одиницю іноземної валюти.

Вас також можуть зацікавити новини: