РНБО розпочало екстренне засідання - Цеголко

10:26, 15 березня 2017
Політика
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На засіданні очікується розгляд питання щодо роботи російського "Сбербанку" в Україні.

фото: УНІАН

Рада національної безпеки і оборони України розпочала екстренне засідання.

Про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко у Twitter.

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"Почалося екстренне засідання РНБО", - заявив прес-секретар глави держави.

Як заявив президент України Петро Порошенко під час засідання, "наша мета - відновлення суверенітету України", - додав Цеголко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні РНБО у першій половині дня має намір розглянути питання діяльності українського дочірнього банку російського «Сбербанку».

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Теги: #РНБО#Сбербанк