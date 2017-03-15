РНБО розпочало екстренне засідання - Цеголко
10:26, 15 березня 2017Політика
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На засіданні очікується розгляд питання щодо роботи російського "Сбербанку" в Україні.
РНБО почало екстренне засідання / фото: УНІАН
Рада національної безпеки і оборони України розпочала екстренне засідання.
Про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко у Twitter.
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"Почалося екстренне засідання РНБО", - заявив прес-секретар глави держави.
Почалося екстренне засідання РНБО— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) March 15, 2017
Як заявив президент України Петро Порошенко під час засідання, "наша мета - відновлення суверенітету України", - додав Цеголко.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні РНБО у першій половині дня має намір розглянути питання діяльності українського дочірнього банку російського «Сбербанку».
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