Уряд дозволив громадськості і волонтерам контролювати переміщення товарів в зоні АТО

18:35, 04 березня 2017
Суспільство
2000 0

Оприлюднено постанову Кабінету міністрів про затвердження Порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції.

Кабмін оприлюднив порядок переміщення товарів в зоні АТО / Vyacheslav Abroskin, Facebook

Текст постанови від 1 березня № 99 розміщено на Урядовому порталі. Зазначається, що порядок дозволить регламентувати у правовому полі процедури та правила перевезення товарів, в тому числі гуманітарної допомоги, через лінію зіткнення та в межах буферної зони.

Необхідність прийняття рішення обумовлене тим, що районом проведення АТО є територія Донецької та Луганської областей, частина якої є тимчасово неконтрольованою територією. Згідно з документом, до процесу контролю за переміщенням товарів буде залучена громадськість та волонтери.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Кабмін на своєму засіданні в рамках врегулювання ситуації з блокадою поставок вугілля із зони АТО, організованої в січні поточного року кількома політичними силами, прийняв запропонований СБУ порядок переміщення товарів через лінію розмежування.

Читайте такожГолова НБУ підрахувала, на скільки знизиться ВВП в разі продовження блокади

Ухвалене урядом рішення, зокрема, передбачає визначення правового режиму переміщення товарів, включаючи гуманітарну допомогу, і забороняє переміщення будь-яких товарів, крім харчових продуктів, ліків як гуманітарної допомоги, а також товарів, необхідних для функціонування підприємств металургії, вугледобувної та енергетичної галузей.

Коментуючи необхідність прийняття рішення, міністр у справах окупованих територій Вадим Черниш зазначив, що йдеться не про торгівлю, а про переміщення товарів.

Необхідність прийняття урядового рішення була обумовлена організованою на Донбасі вугільної блокадою, що призвело до повної зупинки поставок вугілля, що видобувається на непідконтрольній території.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Товарна блокада окупованого Донбасу
Теги: #уряд#блокада Л/ДНР#товари