Уряд дозволив громадськості і волонтерам контролювати переміщення товарів в зоні АТО

Текст постанови від 1 березня № 99 розміщено на Урядовому порталі. Зазначається, що порядок дозволить регламентувати у правовому полі процедури та правила перевезення товарів, в тому числі гуманітарної допомоги, через лінію зіткнення та в межах буферної зони.

Необхідність прийняття рішення обумовлене тим, що районом проведення АТО є територія Донецької та Луганської областей, частина якої є тимчасово неконтрольованою територією. Згідно з документом, до процесу контролю за переміщенням товарів буде залучена громадськість та волонтери.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Кабмін на своєму засіданні в рамках врегулювання ситуації з блокадою поставок вугілля із зони АТО, організованої в січні поточного року кількома політичними силами, прийняв запропонований СБУ порядок переміщення товарів через лінію розмежування.

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Ухвалене урядом рішення, зокрема, передбачає визначення правового режиму переміщення товарів, включаючи гуманітарну допомогу, і забороняє переміщення будь-яких товарів, крім харчових продуктів, ліків як гуманітарної допомоги, а також товарів, необхідних для функціонування підприємств металургії, вугледобувної та енергетичної галузей.

Коментуючи необхідність прийняття рішення, міністр у справах окупованих територій Вадим Черниш зазначив, що йдеться не про торгівлю, а про переміщення товарів.

Необхідність прийняття урядового рішення була обумовлена організованою на Донбасі вугільної блокадою, що призвело до повної зупинки поставок вугілля, що видобувається на непідконтрольній території.