Лідери фракцій домовилися розслідувати зрив сьогоднішнього засідання Ради - Ляшко

Лідери фракцій на нараді у голови Верховної Ради Андрія Парубія домовилися провести розслідування з приводу сьогоднішніх подій у парламенті. Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам повідомив голова Радикальної партії Олег Ляшко.

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«Закінчилося засідання за участю голови ВР. Про що домовилися? Перше, провести розслідування тих безпрецедентних подій, які сьогодні сталися в парламенті», - сказав він.

Ляшко не виключає, що можливо ввечері відбудеться ще одна зустріч лідерів фракцій з головою ВР. Він нагадав, що фракція Радикальної фракції наполягає на проведенні завтра закритого засідання парламенту за участю президента України.

«Ми вважаємо, що ситуація. яка сьогодні розгортається в країні, і сьогодні події в парламенті про це свідчать, веде до делегімітизації органів державної влади України, втрати Україною суб'єктності як на внутрішній, так і на зовнішній арені», - підкреслив Ляшко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні до сесійної зали парламенту депутати провели поліцейських, які розповіли про конфлікт під Слов'янськом за участю позафракційного народного депутата Володимира Парасюка та учасників торговельної блокади Донбасу.

Перший заступник голови ВР Оксана Сироїд пояснила, що коли вела пленарне засідання і побачила, що з дверей ложі уряду до зали заходять люди у «мілітарній формі» і йдуть до трибуни, то сприйняла це як «захоплення зали парламентських засідань і парламентської трибуни».

За словами Сироїд, у зв’язку з цим вона була змушена закрити засідання парламенту.

Незважаючи на це, четверо працівників поліції з парламентської трибуни розповіли подробиці про вчорашнє намагання прорватися через блокпост колони автомобілів на чолі з Парасюком.

Своєю чергою в Управлінні Держохорони досі не пояснили, яким чином група правоохоронців у камуфляжній формі потрапила до сесійної зали Верховної Ради, яка охороняється співробітниками УДО.