ЄП закликає створити переговорний формат за участю ЄС з деокупації Криму та до санкцій – проект резолюції

В Європейському парламенті закличуть до подальших санкцій для тих, хто порушує права людини на окупованих українських територіях та будуть просити розглянути можливість створення переговорного формату за участю Європейського Союзу з деокупації Криму.

Про це йдеться у спільному проекті резолюції «Українські ув’язнені в Росії та ситуація в Криму», підготовленій всіма політичними групами Європарламенту, передає власний кореспондент УНІАН.

«ЄП закликає до подальших обмежувальних заходів, які будуть застосовані для осіб, відповідальних за грубі порушення прав людини, включаючи заморожування їх активів в банках ЄС», - йдеться у проекті резолюції.

Також ЄП «просить розглянути можливість створення міжнародного формату переговорів для обговорення деокупації Криму за участю ЄС, який буде базуватися на міжнародному гуманітарному праві, правах людини та міжнародних принципах».

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«ЄП наполегливо закликає Раду знайти способи підтримати Україну в Міжнародному суді ООН у справі про відповідальність РФ за підтримку тероризму на сході України та акти дискримінації щодо етнічних українців і кримських татар в окупованому Криму», - прописано у проекті документу.

В Європарламенті також планують «наполегливо закликати всі сторони повною мірою виконувати Мінські домовленості, включно з припиненням військових дій на Донбасі та обміном заручників, звільнити і повернути всіх бранців без подальших затримок».

ЄП також пропонується нагадати про особливу відповідальність в цьому відношенні уряду РФ.