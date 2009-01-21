Третьяков каже, що газова угода з Росією - золота середина

Заступник голови фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Олександр ТРЕТЬЯКОВ вважає, що досягнуті в Москві газові домовленості відповідають реаліям сьогоднішньої політичної і економічної кон`юнктури, що склалася між двома країнами.

Як повідомляється на сайті видання «Главред»,про це О.ТРЕТЬЯКОВ сказав у коментарі журналістам.

“Результат переговорів – це не перемога, але й не поразка України, - підкреслив він. – Це реальність, в якій житимуть і Україна, і Росія в нових політико-економічних умовах».

“Ціна на газ, безумовно, могла бути як нижче, так і вище. Тому досягнуті домовленості – це та «золота середина», якої слід було очікувати, і той компроміс, який у рівній мірі задовольнив обидві сторони переговорів”, - сказав О.ТРЕТЬЯКОВ.

При цьому заступник голови фракції НУ-НС зазначив, що «формульний підхід до визначення ціни на газ є новиною у відносинах між Росією і Україною, але він є абсолютно правильним європейським підходом. Саме такий підхід дозволяє перейти до прозорих і зрозумілих розрахунків, чого давно очікували в Україні”.

“У цьому контексті однозначною перемогою можна вважати відхід від тіньових схем і укладення прямих контрактів між «Газпромом» і «Нафтогазом України”, - сказав депутат.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня в Москві були підписані газові контракти між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром».

20 січня в управлінні інформації ВАТ «Газпром» повідомили, що в першому кварталі 2009 року ціна на газ для споживачів України становитиме 360 дол. за тисячу кубометрів. Вона розрахована за загальноприйнятою європейською формулою ціни зі знижуючим коефіцієнтом 0,8 і змінюватиметься згідно з формулою щокварталу.

За словами голови "Газпрому" Олексія МІЛЛЕРА, базова ціна становитиме 450 доларів за 1 тис. куб. м газу.

У свою чергу, міністр палива та енергетики України Юрій ПРОДАН повідомив, що впродовж 2009 року споживачі платитимуть середньорічну ціну на газ у розмірі 228,8 дол. за 1 тисячу кубометрів.