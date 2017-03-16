У Кремлі заявили, що санкції проти російських банків в Україні "суперечать міжнародному праву"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив журналістам у Москві прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Ситуація в Україні лякає своєю тенденцією до подальшої деградації й до посилення напруженості. В економічному плані Україна перестає бути для іноземних і міжнародних інвесторів надійним і передбачуваним місцем, куди можна вкладати гроші й де можна бути присутнім як суб'єкту економічного життя», - сказав він.

За словами Пєскова, Кремль стурбований ситуацією, яка складається в Україні довкола російських банків у зв'язку з обмеженнями, «які введені або будуть вводитися» стосовно російських юросіб або їх дочірніх підприємств.

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«Безумовно, це суперечить міжнародному праву. Ми будемо дуже уважно відстежувати ситуацію й будемо за необхідності підтримувати та захищати усіма доступними законними засобами інтереси наших кредитно-фінансових установ», - заявив Пєсков.

За його словами, можна зрозуміти стурбованість керівників російських банків, яким «не пощастило» бути присутніми в економічному житті України.

Він не виключив, що президент РФ Володимир Путін буде обговорювати в ході зустрічі з Російським союзом промисловців і підприємців це питання, можливо, в закритому режимі.

Як повідомляв УНІАН, Рада нацбезпеки і оборони 15 березня доручила Національному банку України і Службі безпеки протягом доби внести пропозиції щодо санкцій проти банківських установ, у капіталі яких є частка держбанків Російської Федерації.

Пізніше Нацбанк заявив, що пропонує ввести санкції до дочірніх структур російських держбанків в Україні у формі заборони на виведення капіталу за межі країни.

Санкції торкнуться дочірніх структур державних російських банків, включаючи «Сбербанк», «Промінвестбанк», «ВТБ Банк», «БМ-банк», «ВіЕс Банк».