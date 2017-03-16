Парубій закликає прискорити розгляд законопроекту про заборону подвійного громадянства
Цього тижня профільний комітет не розглянув цей законопроект.
Голова Верховної Ради Андрій Парубій доручив Комітету ВР з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин якнайшвидше розглянути внесений президентом як невідкладний законопроект “Про внесення змін до закону “Про громадянство України” (щодо реалізації права змінити громадянство)» (№ 6175), передає кореспондент УНІАН.
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Парубій зазначив, що, на жаль, на поточному тижні профільний комітет не розглянув даний законопроект.
У зв’язку з цим голова ВР сказав, що він знову звернувся до комітету з проханням якнайшвидше ухвалити рішення з тим, щоб даний законопроект можна було розглядати Верховною Радою України.
Як повідомляв УНІАН, 13 березня президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект про внесення змін до закону про громадянство, яким пропонується припиняти українське громадянство осіб, які мають громадянство іншої країни (№ 6175).
Законопроектом, зокрема, встановлюється, що громадянин України, який добровільно набув громадянство іншої держави, вважається таким, що виявив намір змінити громадянство і надав згоду на припинення громадянства України.
14 березня заступник голови Комітету ВР з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Георгій Логвинський висловив сумнів, що комітет найближчим часом розгляне цей президентський законопроект.
При цьому Логвинський не виключив, що буде створено групу у складі правозахисників, представників суспільства, депутатів, представників Адміністрації президента, яка «розробить єдиний законопроект, який мі всі підтримаємо”.