Парубій закликає прискорити розгляд законопроекту про заборону подвійного громадянства

Голова Верховної Ради Андрій Парубій доручив Комітету ВР з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин якнайшвидше розглянути внесений президентом як невідкладний законопроект “Про внесення змін до закону “Про громадянство України” (щодо реалізації права змінити громадянство)» (№ 6175), передає кореспондент УНІАН.

Читайте такожПарламент погодився розглянути законопроект про заборону подвійного громадянства

Парубій зазначив, що, на жаль, на поточному тижні профільний комітет не розглянув даний законопроект.

У зв’язку з цим голова ВР сказав, що він знову звернувся до комітету з проханням якнайшвидше ухвалити рішення з тим, щоб даний законопроект можна було розглядати Верховною Радою України.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект про ‎внесення змін до закону про громадянство, яким пропонується припиняти українське громадянство осіб, які мають громадянство іншої країни (№ 6175).

Законопроектом, зокрема, встановлюється, що громадянин України, який добровільно набув громадянство іншої держави, вважається таким, що виявив намір змінити громадянство і надав згоду на припинення громадянства України.

14 березня заступник голови Комітету ВР з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Георгій Логвинський висловив сумнів, що комітет найближчим часом розгляне цей президентський законопроект.

При цьому Логвинський не виключив, що буде створено групу у складі правозахисників, представників суспільства, депутатів, представників Адміністрації президента, яка «розробить єдиний законопроект, який мі всі підтримаємо”.