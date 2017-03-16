"Місія ОБСЄ ще рік в Україні": МЗС закликає країну-агресора забезпечити спостерігачам свободу переміщення

Міністерство закордонних справ України закликає РФ забезпечити спостерігачам ОБСЄ свободу пересування в окремих районах Донецької та Луганської областей та в окупованому Криму.

Про це повідомила речниця МЗС України Мар'яна Беца у Twitter.

«ОБСЄ схвалило рішення про продовження на 12 місяців, до 31.03.18, мандату СММ, який поширюється на всю територію України», - нагадала вона.

«Вкотре закликаємо РФ вжити заходів для забезпечення свободи пересування спостерігачів в окремих районах Донецької та Луганської областей, а також в АР Крим», - заявила Беца.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 березня, постійна рада Організації з безпеки і співробітництва в Європі на черговому засіданні у Відні продовжила мандат Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні до 31 березня 2018 року.

Рішення про продовження терміну повноважень діяльності місії на один рік також встановлює, що бюджет місії в період з 1 квітня 2017 року до 31 березня 2018 року становитиме 105,5 млн євро.

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Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ почала свою роботу в Україні у березні 2014 року.

Місія неодноразово заявляла, що не проводить розслідування, а звітує про факти; не доставляє гуманітарну допомогу, а сприяє її доставці. У місії наголошують, що зупинити обстріли на Донбасі повинні сторони воєнного конфлікту, а не спостерігачі ОБСЄ.

До складу місії ОБСЄ входять неозброєні цивільні спостерігачі, а також міжнародні працівники з держав-учасниць ОБСЄ, їм допомагають співробітники з України. Команди спостерігачів працюють позмінно, щоб забезпечити присутність на місцях 24 години на добу, сім днів на тиждень.

Головний офіс місії розташовано у Києві; спостерігачі працюють у Дніпрі, Донецьку, Івано-Франківську, Києві, Луганську, Львові, Одесі, Харкові, Херсоні та Чернівцях.