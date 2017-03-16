ОБСЄ продовжила ще на рік дію мандата спостережної місії в Україні

Постійна рада Організації з безпеки і співробітництва в Європі продовжила мандат Спеціальної моніторингової місії в Україні до 31 березня 2018 року.

Про це повідомляє прес-служба ОБСЄ.

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"Дане рішення встановлює бюджет місії в розмірі 105,5 млн євро на період з 1 квітня 2017 по 31 березня 2018 року", - йдеться в повідомленні.

Постійна рада ОБСЄ є одним з основних директивних органів Організації, що складається з представників всіх 57 держав-учасників ОБСЄ.

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) в Україні здійснює нагляд за дотриманням Мінських угод в зоні конфлікту на сході України.