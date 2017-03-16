У САП пояснили, коли буде прийнято рішення про звільнення Насірова

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі пояснили, що відповідно до чинного законодавства, звільнення особи з-під варти, яка або за яку внесли заставу, передбачає добу для ухвалення відповідного рішення.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі САП, коментуючи сьогоднішню інформацію про внесення 100 млн грн застави для звільнення з-під варти тимчасово відстороненого від виконання обов'язків глави Держфіскальної служби Романа Насірова.

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"Відповідно до процедури, після внесення застави за особу, яка перебуває під вартою, уповноважені відомства повинні перевірити та юридично переконатися у факті внесення цієї застави не більше, ніж протягом доби, для ухвалення рішення про звільнення з-під варти заарештованого", - зазначили у САП, пояснивши, що, таким чином, враховуючи вечірній час доби, фізично навряд чи можливо зробити таку перевірку, оскільки відповідні установи не працюють.

Тому, як зазначили у САП, прийняття відповідного рішення про звільнення Насірова можна очікувати упродовж завтрашнього дня.

Раніше у САП заявили, що дружина відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова внесла за нього заставу у розмірі 100 млн гривень.

Як повідомляв УНІАН, 7 березня Солом'янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, до 30 квітня, з можливістю внесення застави в розмірі 100 млн грн. 13 березня Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Насірову. Також суд відмовився збільшити розмір застави до 2 млрд грн.