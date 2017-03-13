Суд завершив заслуховування позиції Насірова та його адвокатів (фото)

У засіданні Апеляційного суду Києва завершилось заслуховування позиції відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова та його адвокатів.

Як передає кореспондент УНІАН, наразі у судовому засіданні 15-хвилинна перерва.

Насіров виступав понад годину. Основні тези його виступу зводились до наступного: відстрочка податкових платежів не є злочином, вона передбачена податковим законодавством та відповідними постановами уряду. Він не міг відмовити у проханні про податкову розстрочку, оскільки для неї були отримані всі необхідні документи.

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Крім того, чиновник наголосив, що не збирається залишати територію України у разі зміни запобіжного заходу.

Очікується, що після перерви суд заслухає позицію прокурорів та піде до нарадчої кімнати для ухвалення рішення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Апеляційний суд Києва розглядає скаргу на запобіжний захід Насірову. 7 березня Солом'янський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, до 30 квітня, з можливістю внесення застави в розмірі 100 млн грн. САП в апеляційному порядку вимагає збільшити розмір застави до 2 млрд грн.

Насірова підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Слідство вважає, що високопосадовець протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата України Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр». Протягом зазначеного періоду Насіров самостійно прийняв незаконні рішення про розстрочення грошових зобов'язань зазначених підприємств, які не мали на це законних підстав і не надали належні для цього документи. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн.