Насірова звільнено з СІЗО після внесення застави: електронний браслет на нього вже одягли

Як повідомив журналістам Насіров на виході з СІЗО, електронний браслет, який він має носити перебуваючи під домашнім арештом, на нього вже одягли співробітники поліції. Також Насіров висловив вдячність своїй родині за те що «вона знайшла цю шалену сумму».

«Я з цим не дуже погоджуюсь, бо краще бути без вини притягнутим до відповідальності…я б краще знаходився тут і доводив би свою невинуватість», - сказав Насіров.

При цьому він запевнив, що, перебуваючи поза гратами, йому вдасться краще підготуватися до захисту в суді, щоб довести свою невинуватість.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня у САП заявили, що дружина відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова внесла за нього заставу у розмірі 100 млн гривень.

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Нагадаємо, 7 березня Солом'янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, до 30 квітня, з можливістю внесення застави в розмірі 100 млн грн.

13 березня Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Насірову. Також суд відмовився збільшити розмір застави до 2 млрд грн.