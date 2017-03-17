Кабмін призначив першого заступника Клімкіна

Призначення відбулося 16 березня.

Кабінет міністрів призначив першого заступника міністра закордонних справ. Ним став Вадим Пристайко. Про це у своєму Twitter повідомив державний секретар Міністерства закордонних справ Андрій Заяць. "Сьогодні (16 березня - Ред.) уряд призначив Вадима Пристайка першим заступником глави МЗС. Щиро радіємо і вітаємо!" - написав він. Сьогодні Уряд призначив Вадима Пристайка 1м заступником @MFA_Ukraine Щиро радіємо і вітаємо! — Andriy Zayats (@ZayatsAz) March 16, 2017

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