Кабмін призначив першого заступника Клімкіна

08:34, 17 березня 2017
Політика
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Призначення відбулося 16 березня.

Вадим Пристайко став першим заступником очільника МЗС / фото УНІАН

Кабінет міністрів призначив першого заступника міністра закордонних справ. Ним став Вадим Пристайко.

Про це у своєму Twitter повідомив державний секретар Міністерства закордонних справ Андрій Заяць.

"Сьогодні (16 березня - Ред.) уряд призначив Вадима Пристайка першим заступником глави МЗС. Щиро радіємо і вітаємо!" - написав він.

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Теги: #Клімкін#заступник