Кабмін призначив першого заступника Клімкіна
08:34, 17 березня 2017Політика
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Призначення відбулося 16 березня.
Вадим Пристайко став першим заступником очільника МЗС / фото УНІАН
Кабінет міністрів призначив першого заступника міністра закордонних справ. Ним став Вадим Пристайко.
Про це у своєму Twitter повідомив державний секретар Міністерства закордонних справ Андрій Заяць.
"Сьогодні (16 березня - Ред.) уряд призначив Вадима Пристайка першим заступником глави МЗС. Щиро радіємо і вітаємо!" - написав він.
Сьогодні Уряд призначив Вадима Пристайка 1м заступником @MFA_Ukraine Щиро радіємо і вітаємо!— Andriy Zayats (@ZayatsAz) March 16, 2017
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