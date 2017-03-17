В СБУ розповіли про нову тактику Росії з розділення України
Увагу російських спецслужб, за словами Грицака, привертають етнічні групи угорців, болгар, гагаузів, русинів.
Росія намагається використовувати етнічні групи, що проживають в Україні, для створення умовних автономій.
Як передає кореспондент УНІАН, про це голова СБУ Василь Грицак заявив сьогодні, виступаючи у Києві на конференції з питань безпеки.
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“Російська сторона не залишає ідею федералізації України і для поширення автономічних настроїв намагається використовувати етнічні фактори на заході і південному заході України”, - сказав Грицак.
За його словами, зокрема, увагу російських спецслужб притягують етнічні групи угорців, болгар, гагаузів, русинів.
Водночас Грицак запевнив, що СБУ докладає зусиль до протистояння такого роду агресіям.