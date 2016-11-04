Грицак підтвердив існування листів, здобутих хакерами при зломі пошти Суркова

Як передає кореспондент УНІАН, про це Грицак сьогодні повідомив на брифінгу в Одесі.

«Я можу підтвердити, що такі листи існують. Так званою «Кіберхунтою» було здобуто ці матеріали. Зараз ці матеріали досліджуються в СБУ», - сказав керівник відомства.

Він зазначив, що ці листи за багатьма пунктами майже збігаються з листами, які українськими спецслужбами було вилучено в процесі слідчих дій. Зокрема, при документуванні спроби дій щодо федералізації Закарпаття - створення псевдореспубліки в Закарпатській області.

«І відомості, які є в цих листах, і які було здобуто «Кіберхунтою», надзвичайно схожі. Тобто методи виконання всіх цих речей - на ті документи, які офіційно фігурують у матеріалах кримінального провадження», - сказав голова СБУ.

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Як повідомляв УНІАН, група українських хакерів "Кіберхунта" заявила, що зламала електронну пошту помічника президента РФ Владислава Суркова, і оприлюднила копії документів, в яких викладаються заходи щодо дестабілізації політичного життя в Україні, наслідком чого мають стати дострокові парламентські і президентські вибори.

26 жовтня прес-секретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив журналістам, що Сурков не користується електронною поштою, тому українські хакери не могли викрасти його листування.

Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк 4 листопада повідомив, що листування Суркова, яке викладено хакерами-патріотами «Кіберхунта», є автентичним, що підтверджено експертизами МВС, СБУ, а також низкою дуже професійних авторитетних міжнародних організацій.