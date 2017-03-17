Екс-керівник "Укрспецекспорту" спростував заяву Луценка про свій арешт і надав "фотодоказ"

Колишній генеральний директор Державної компанії "Укрспецекспорт" Сергій Бондарчук заперечив повідомлення генпрокурора Юрія Луценка про свій арешт у Лондоні.

Про це Бондарчук написав на своїй сторінці в Facebook, додавши кілька фотографій з Лондона.

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"Юрію Вітальовичу, вибачте що вітаю Вас простою водою,просто я не вживаю міцних алкогольних напоїв,зараз у нас у тюрьмі час обіду. Мабуть, Ви також вже міцно поснідали та пообідали, але на всяк випадок і Вам смачного", - написав Бондарчук.

Нагадаємо, раніше генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що у Лондоні заарештували екс-керівника державної компанії «Укрспецекспорт» Сергія Бондарчука.

Він зазначив, що остаточну крапку у справі видачі Бондарчука Україні вже найближчим часом має поставити Королівський суд. Луценко також зауважив, що дату судового засідання має бути визначено 24 березня.

Як повідомляв УНІАН, З 2005 до 2010 року Бондарчук був генеральним директором ДК «Укрспецекспорт». На той час президент України Віктор Ющенко присвоїв йому звання Героя України.

29 січня 2015 року проти керівництва "Укрспецекспорту" було відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Головна військова прокуратура повідомила Бондарчуку про підозру в заволодінні коштами "Укрспецекспорту" на суму понад 7 млн доларів. Пізніше Інтерпол оголосив екс-голову "Укрспецекспорту" у розшук.

У травні 2016 року стало відомо, що Бондарчук попросив політичного притулку у Великій Британії.