ЄС обіцяє "уважно стежити" за наслідками офіційної блокади ОРДЛО для цивільних

Так прокоментувала власному кореспонденту УНІАН відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони Ради України речник Зовнішньої дипломатичної служби Майа Кочьянчич.

"Ми будемо уважно стежити за наслідками цього рішення для цивільного населення", - сказала вона.

При цьому речник наголосила, що Мінські угоди залишаються основою для мирного та сталого врегулювання конфлікту на сході України. "Їх положення, зокрема ті, які стосуєються припинення вогню, відводу важкого озброєння, відновлення соціально-економічних зв'язків між окремими районами Донецької і Луганської областей і решті частини країни, а також оподаткування в рамках українського законодавства, повинні дотримуватися всіма сторонами", - додала Кочьянчич.

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Речник також запевнила, що ЄС, як і раніше, твердо виступає в підтримку суверенітету, незалежності, єдності та територіальної цілісності України.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня РНБО ухвалила рішення про припинення вантажних перевезень на окуповану частину Донецької та Луганської областей.