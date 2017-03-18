НАБУ запевнило у достатній кількості доказів проти Насірова

«Слідство має докази, що ухвалюючи рішення про надання розстрочки зі сплати рентних платежів трьом компаніям, підконтрольним народному депутату Олександру Онищенку, що діяли за договорами спільної діяльності з державною компанію ПАТ «Укргазвидобування», голова ДФС cвідомо проігнорував низку умов застосування цього інструменту, зафіксованих у нормативних документах», - йдеться у повідомленні прес-служби НАБУ.

За даними НАБУ, рішення про розстрочення сплати рентних платежів ухвалені "заднім" числом – без наявних на те обґрунтованих підстав та вже після настання встановлених дат сплати ренти згаданими компаніями. Розстрочення надавалися без погодження з Міністерством фінансів України, хоча їхній термін виходив за межі одного бюджетного року. Крім того, голова ДФС повідомив ПАТ "Укргазвидобування" та Державній службі геології та надр України недостовірну інформацію про відсутність у згаданих компаній податкового боргу.

«Цим він приховав факт невиконання операторами умов договорів про спільну діяльність в частині сплати до бюджету ренти за користування надрами, що могло б стати підставою для розірвання договорів між ПАТ “Укргазвидобування” та компаніями, задіяними у так званій "газовій схемі Онищенка», - наголошують у НАБУ.

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Як повідомляв УНІАН, 2 березня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали Насірова та повідомили йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою та службовим становищем). Слідчі дії відбувалися в рамках розслідування фактів розкрадання коштів під час видобутку та продажу газу за договорами спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

7 березня Солом'янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення застави в розмірі 100 млн грн.

16 березня у САП повідомили, що заставу в розмірі 100 млн грн за Насірова внесли його дружина та тесть, пізно ввечері 16 березня Насірова було звільнено з-під варти.