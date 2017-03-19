Штайнмаєр заступає на посаду президента Німеччини

Обраний президент Німеччини, колишній міністр закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмаєр сьогодні, 19 березня, офіційно заступає на свою посаду, передає Deutsche Welle.

Напередодні, 18 березня, завершився п'ятирічний термін повноважень його попередника Йоахіма Ґаука.

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Офіційна церемонія передачі влади Ґауком Штайнмаєру відбудеться у президентському палаці Бельвю у Берліні. У ній, за традицією, братимуть участь дружини політиків - майбутня перша леді Ельке Бюденбендер та її попередниця Даніела Штадт. Після церемонії Ґаук зі своєю дружиною залишать палац.

Штайнмаєр був обраний президентом 12 лютого делегатами німецьких Федеральних зборів. У зв'язку зі своїм поважним віком Ґаук ще влітку минулого року заявив, що не претендуватиме на другий термін.