Імовірний візит українських та європейських політиків до окупованого Криму: в РНБО нагадали про санкції та карні справи

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов доручив Службі безпеки проаналізувати інформацію щодо перебування у Криму політиків з європейських та інших країн для запровадження проти них санкцій. Про це повідомила прес-служба РНБО.

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«СБУ має підготувати і подати на розгляд РНБО України перелік офіційних осіб з Європарламенту, а також політиків з країн Європейського Союзу, СНД і Латинської Америки, які, за повідомленнями російських ЗМІ, прибули з триденним візитом до анексованого Криму», - сказав Турчинов.

За його словами, у разі підтвердження цієї інформації на засіданні РНБО України розглядатиметься питання щодо запровадження проти них санкцій.

«Окрім того, перевірці підлягає також інформація щодо участі у цій пропагандистській акції українських громадян, і у разі підтвердження їх перебування у Криму, мають бути відкриті кримінальні провадження відповідно до чинного законодавства», - підсумував Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні російські ЗМІ розповсюдили інформацію, що до окупованого Криму з триденним візитом прибула делегація європейських та українських політиків. До складу делегації нібито увійшло близько 20 осіб, серед яких депутати Європарламенту, а також політики з країн Європейського союзу, СНД і Латинської Америки. Заступник голови комітету Держдуми у справах національностей Руслан Бальбек зазначив, що делегація також «представлена розсудливими українськими політиками».

Довідка УНІАН. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій.

Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». У грудні 2016 року ООН визнала Росію державою-окупантом.