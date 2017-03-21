СБУ викликала на допит дружину ватажка терористів "ДНР" Губарєва

Дружину одного з ватажків терористів «ДНР» Павла Губарєва Катерину викликали на допит до СБУ.

Відповідна повістка опублікована в газеті "Урядовий кур'єр".

Згідно з повісткою, Губарєву викликають на допит як підозрювану для проведення слідчих та процесуальних дій на 10:00 27, 28 і 29 березня.

У повістці про виклик зазначено, що Губареву підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній, а так само організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації), та ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму, тобто дії, вчинені з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи (організації), організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, сприяння вчиненню терористичного акту, створення терористичної групи).

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