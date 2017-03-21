МЗС Франції висловило стурбованість мілітаризацією Росії окупованого Криму

Міністерство закордонних справ Франції висловило стурбованість через мілітаризацію Росією окупованого Криму.

Про це йдеться у заяві МЗС Французької Республіки, текст якої опублікував посол України у Франції Олег Шамшур у Twitter.

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"Через три роки після анексії Криму Росією, Франція, як і раніше, залишається рішуче налаштованою на повне відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - заявили французькі дипломати.

"Нехтування кордонами суперечить міжнародному праву і є прямою загрозою міжнародній безпеці та призводить до серйозних наслідків для міжнародного порядку, який захищає єдність і суверенітет усіх держав", - додали у зовнішньополітичному відомстві Франції.

"Саме тому міжнародне співтовариство, Європейський Союз і Франція не визнають анексію Криму Росією", - йдеться у повідомленні.

"Франція стурбована мілітаризацією півострова і погіршенням ситуації у галузі прав людини, зокрема, серед кримських татар. Відповідно до резолюції Генеральної асамблеї ООН 71/205 від 19 грудня 2016 року, надзвичайно важливо, щоб регіональні та міжнародні механізми моніторингу в галузі прав людини і неурядові організації, що захищають права людини, мали безперешкодний доступ до усієї території України, в тому числі до Криму і Севастополя. Франція закликає до звільнення усіх осіб, затриманих в порушення міжнародного права", - наголосили в МЗС Франції.