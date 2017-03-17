Путін не поїде до Криму на третю річницю окупації півострова - ЗМІ

У день третьої річниці окупації Криму президент РФ Володимир Путін не поїде на півострів.

Президент Росії Володимир Путін не приїде на Воробйові гори, щоб взяти участь у мітингу-концерті "Весна", присвяченому третій річниці анексії Криму. Про це розповіли дві людини, близькі до організації "заходів", і підтвердив співрозмовник у Кремлі, передає Дождь.

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За їхніми словами, президентові РФ необов'язково приїжджати на "святкування" кожен рік, тим більше що минулого разу він особисто не був присутній на мітингу.

Путін виходив на площу до присутніх з нагоди окупації Криму два роки поспіль — у 2014 і 2015 роках. У 2016 році він не виходив на святкування, але зв'язувався з учасниками відеозв'язком з анексованого Криму – Путін відвідував 18 березня окупований півострів й інспектував будівництво Керченського мосту.

Але привітання Путіна учасникам так чи інакше на мітингу-концерті прозвучить, знають учасники заходу, але не уточнююють формат.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" щодо його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.