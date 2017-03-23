"Акт державного тероризму з боку Росії": Порошенко прокоментував вбивство Вороненкова

Президент України Петро Порошенко провів нараду із силовиками щодо вбивства екс-депутата Державної думи РФ Дениса Вороненкова.

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Про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко в Facebook.

"Підступне вбивство у центрі Києва Вороненкова – це акт державного тероризму з боку Росії, яку він був змушений покинути з політичних міркувань. Явний почерк російських спецслужб, що раніше неодноразово проявлявся в різних європейських столицях", - процитував Цеголко президента.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні центрі Києва в результаті стрілянини було вбито колишнього депутата Державної думи РФ Дениса Вороненкова та поранено ще двох осіб.

Нагадаємо, Вороненков кілька місяців тому переїхав в Україну разом із дружиною, також екс-депутатом нижньої палати російського парламенту Марією Максаковою.

Слідчий комітет РФ висунув йому заочне обвинувачення та оголосив у федеральний розшук. Вороненкову заочно інкримінують організацію особливо великого шахрайства - рейдерське захоплення у 2011 році будівлі в центрі Москви. Кримінальну справу стосовно Вороненкова було порушено в жовтні 2011 року. Незабаром він заочно може бути заарештований і оголошений в міжнародний розшук по лінії Інтерполу. Проте в Інтерполі можуть вважати таке переслідування політично мотивованим.

В інтерв'ю одному з українських ЗМІ Вороненков порівняв Росію з нацистською Німеччиною і назвав помилкою окупацію Криму.