Убитий Вороненков перебував під охороною однієї з українських спецслужб - ГПУ

Убитий колишній депутат Держдуми Денис Вороненков перебував під охороною однієї з українських спецслужб. Про це генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив під час термінового брифінгу.

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"Перше, загиблий Вороненков дійсно знаходився під охороною однієї із спецслужб України. Людина, яка була поранена сьогодні і яка зуміла завдати постріли по кілеру, є чинним співробітником однієї з спецслужб України", - заявив Луценко.

При цьому він не конкретизував, яке відомство надавало охорону.

Раніше в СБУ і УДО заявили, що вони не займалися охороною Вороненкова.

У свою чергу в прес-службі ГПУ розповіли, що у Вороненкова була державна охорона, проте не змогли сказати, в якому порядку вона йому надавалася. "Сам Вороненков не звертався до нас з проханням забезпечити йому охорону", - зазначили у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, у центрі Києва сталася перестрілка, був убитий колишній депутат Держдуми РФ і поранені ще дві людини. Восени минулого року він виїхав з Росії, а в грудні отримав українське громадянство. Вороненков також підтвердив, що дав свідчення у справі колишнього президента України Віктора Януковича.