СБУ та УДО не забезпечували охорону вбитого Вороненкова

Служба безпеки України не забезпечувала охорону вбитого у центрі Києва колишнього депутата Державної думи Російської Федерації Дениса Вороненкова.

Про це у Facebook повідомила керівник Управління взаємодії зі ЗМІ та громадськістю СБУ Олена Гітлянська.

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"Служба безпеки України не здійснювала охоронних заходів щодо колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова", - написала представник СБУ.

"Василь Грицак наголошує, що поширена в ЗМІ інформація про здійснення охорони щодо нього співробітниками СБУ є неправдивою", - додала вона.

Також, за її словами, на даний час, справа розслідується слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва.

Начальник Управління державної охорони Валерій Гелетей в ефірі телеканалу «112 Україна» також повідомив, що УДО також не забезпечувало охорону Вороненкова.

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«Управління державної охорони не забезпечувало державною охороною убитого», - повідомив він.

На питання, чи відповідає дійсності інформація, що одним з поранених є співробітник УДО, Гелетей відповів: «Ні. Я вже сказав, що ні Управління державної охорони, і, наскільки мені відомо, ні діючі, ні колишні співробітники Управління державної охорони не були присутні при цьому нападі. Тому немає підстав, щоб ви подумали щось інше».

Гелетей також зазначив, що протягом всього перебування екс-депутата Держдуми в Україні, УДО з ним не співпрацювало. «Ні. Не було у нас ніякої співпраці, тому що Управління державної охорони, відповідно до чинного законодавства, не забезпечувало, державну охорону екс-депутату Росії Вороненкову», - сказав він.

У свою чергу, в прес-службі ГПУ розповіли, що у Вороненкова була державна охорона, однак не змогли сказати, в якому порядку вона йому надавалася.

"Сам Вороненков не звертався до нас із проханням забезпечити йому охорону", - зазначили у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, у центрі Києва сталася перестрілка, убитий колишній депутат Держдуми РФ і поранені ще дві людини. Цю інформацію підтвердив начальник ГУ Нацполиции в Києві Андрій Крищенко.

Денис Вороненков, колишній депутат Держдуми, восени минулого року виїхав з Росії, а в грудні отримав українське громадянство. Вороненков також підтвердив, що дав свідчення у справі колишнього президента України Віктора Януковича.