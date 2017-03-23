Убивство Вороненкова: кілер зробив 7 або 8 пострілів

Кілер, який застрелив екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова в центрі Києва, здійснив 7 або 8 пострілів і потрапив жертві в живіт і шию. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник поліції Андрій Крищенко, посилаючись на попередні дані лікарів.

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“Приблизно кілер зробив 7 або 8 пострілів. За попереднім оглядом лікаря, у нього 3 або 4 вогнепальні поранення: в живіт і шию. Це я ще кажу про попередній огляд, без розтину", - заявив він.