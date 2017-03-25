Порошенко зустрінеться з Туском у кінці березня
07:16, 25 березня 2017Політика
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Про деталі розмови Порошенка і Туска поки невідомо.
Туск і Порошенко / фото: УНІАН
Президент України Петро Порошенко проведе зустріч з головою Європейської Ради Дональдом Туском 30 березня.
Про це повідомляється на сайті Євроради.
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Зустріч відбудеться на Мальті в рамках саміту Європейської народної партії.
22 березня міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що зустріч Порошенка і президента США Дональда Трампа знаходиться у стані серйозної підготовки.
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