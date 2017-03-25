Порошенко зустрінеться з Туском у кінці березня

Про деталі розмови Порошенка і Туска поки невідомо.

Президент України Петро Порошенко проведе зустріч з головою Європейської Ради Дональдом Туском 30 березня. Про це повідомляється на сайті Євроради. Читайте такожТуск висловив Україні повну підтримку в процесі мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Зустріч відбудеться на Мальті в рамках саміту Європейської народної партії. 22 березня міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що зустріч Порошенка і президента США Дональда Трампа знаходиться у стані серйозної підготовки.

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