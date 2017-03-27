В катастрофі вертольота під Краматорськом загинули п'ять офіцерів ЗСУ - Міноборони

Жертвами аварії вертольота Мі-2 під Краматорськом стали 5 офіцерів Збройних сил України. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

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Вчора під Краматорськом внаслідок падіння вертольота Мі-2 загинуло 5 офіцерів Збройних сил України — 3 членів екіпажу та двоє пасажирів, заявив він.

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 26 березня, під Краматорськом упав військовий вертоліт. За однією з версій, аварія сталася внаслідок зіткнення з лінією електропередач.