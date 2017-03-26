Поблизу Краматорська розбився військовий вертоліт Мі-2, є загиблі

Сьогодні в районі населеного пункту Малинівка, що неподалік Краматорська, розбився військовий гелікоптер Мі-2.

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Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

За попередньою версією, падіння повітряного судна сталось внаслідок зіткнення з лінією електропередач.

Зазначається, що на даний час для з’ясування та уточнення причин авіаційної катастрофи та евакуації загиблих членів екіпажу на місці падіння вертольота працюють чергові сили пошуково-рятувального забезпечення та група офіцерів штабу Антитерористичної операції.

Пізніше спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник повідомив, що в результаті аварії вертольота Мі-2 поблизу Краматорська, попередньо, загинуло п'ятеро людей.