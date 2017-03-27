У Кремлі не бачать "перспектив" для зустрічі лідерів "нормандської четвірки"

У Кремлі заявили, що не бачать «перспектив» для зустрічі лідерів країн «нормандської четвірки». Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це оголосив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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«Принаймні, нам не відомо про якісь перспективи, які могли б допомогти забезпечити якесь просування вперед», - додав Пєсков, відповідаючи на прохання уточнити, чи немає необхідності в проведенні такої зустрічі зараз.

«Ситуація поки що, на жаль, не багата на якісь позитивні зрушення. Мабуть, не потребує жодних коментарів цілковита бездіяльність української сторони в руслі імплементації Мінських домовленостей. Поки що ситуація в плані реалізації Мінських домовленостей доволі плачевна. І сама обстановка, власне, в Україні є достатньо, скажімо так, нестабільною, і вона добряче деградувала», - заявив Пєсков.

Раніше представник України в Тристоронній контактній групі з питань врегулювання ситуації на Донбасі, екс-президент України Леонід Кучма сказав, що вважає за необхідне проведення зустрічі лідерів країн «нормандської четвірки» (Україна, Німеччина, Франція, Росія).