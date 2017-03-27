Посол України висловив протест Киргизстану через відвідування депутатами окупованого Криму

Посол України Киргизькій Республіці Микола Дорошенко висловив дипломатичний протест Міністерству закордонних справ цієї країни у зв’язку з відвідуванням киргизькими депутатами тимчасово окупованого Росією Криму.

Про це посол України повідомив у Facebook.

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"Сьогодні висловив дипломатичний протест МЗС Киргизької Республіки у зв’язку із неузгодженою з Україною поїздкою до Криму депутата Жогорку Кенеша (парламенту - УНІАН), представника Соціал-демократичної партії Киргизстану М.А.Аманкулова. Закликав поважати суверенітет і територіальну цілісність України. Роз’яснив, що Крим - це Україна, і що існують правила в’їзду/виїзду на або з окупованої території Автономної Республіки Крим. Підкреслив, що порушники будуть притягнуті до кримінальної/адміністративної відповідальності відповідно до законодавства України", - заявив посол.

"Дуже сподіваюсь, що киргизька влада почує і вживе відповідних заходів, хоча, дивлячись на фотокартки в окупованому Криму іншого депутата Жогорку Кенеша – Ірини Карамушкіної, розумію, що чергового візиту в киргизький МЗС не уникнути і що нам ще потрібно докласти багато зусиль, щоб досягти взаєморозуміння з цього питання", - додав Дорошенко.

Також він висловив персональну позицію щодо людського аспекту цієї проблеми.

"Пояснюючи свої візити до Криму, киргизькі депутати говорять про дружбу і любов, про мир і злагоду, про те, що лідери повинні домовитись… Щиро хочеться запитати у цих миротворців, про що і за чий рахунок? За рахунок України, її території, крові і поту її народу? Панове депутати, побудувати дружбу на крові неможливо! Дружби на крові не побудуєш. Росія незаконно окупувала Крим, вдерлась на Донбас, щодня вбиває українських громадян. Доки вона не виведе свої війська з усієї, підкреслюю, з усієї території України і не компенсує мільярдні збитки, про жодну сердечну дружбу і приязнь не може йти мови", - заявив український дипломат.