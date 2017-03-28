В окупований Луганськ прибув не Пєсков, а Сурков – ЗМІ

У розвідці не володіють інформацією про візит речника президента РФ Володимира Путіна – Дмитра Пєскова в окупований Луганськ, натомість заявляють, що туди прибув радник Путіна – Владислав Сурков.

Про це пише "Українська правда" з посиланням на джерела у розвідці.

"За нашими даними, Сурков приїхав на окуповані території 28 березня", – сказав співрозмовник УП.

"Інформації про приїзд Пєскова ми не маємо", – додав співрозмовник.

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У свою чергу представник СБУ Юрій Тандіт в коментарі УНІАН теж не підтвердив інформацію про приїзд Пєскова, зазначивши, що дана інформація перевіряється.

«Ми поки цю інформацію не коментуємо, із відкритих джерел ми знаємо про нібито відвідування окупованого Луганська прес-секретарем глави сусідньої країни. Цю інформацію ми перевіряємо», - сказав він.

Як відомо, сьогодні видання «Остров» поширило інформацію, що 27 березня в Луганськ таємно прибув прес-секретар Путіна Пєсков. Мета візиту невідома. Одна з можливих версій – ймовірна зміна керівництва «ЛНР».