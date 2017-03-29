НАЗК повинно взяти на себе відповідальність за непрацюючий реєстр декларацій і заспокоїти людей - НФ

Національне агентство із запобігання корупції повинно взяти на себе відповідальність за непрацюючий реєстр декларацій та зробити відповідну заяву про те, що суб’єкти декларування, які не зможуть через збій роботи реєстру подати декларації у передбачений законом термін, не піддаватимуться жодним переслідуванням. Про це йдеться у розповсюдженій сьогодні заяві партії "Народний фронт".

У політсилі зазначили, що люди не повинні підпадати під кримінальну відповідальність через те, що не змогли виконати вимоги закону з незалежних від них причин.

"Народний фронт" вимагає від НАЗК публічно дати роз’яснення щодо чітких гарантій стабільної роботи програмного забезпечення сайту Агентства. Усі суб’єкти декларування повинні мати можливість спокійно і без панічних настроїв подати е-звіти. Будь-які закиди, мовляв, потрібно було заповнювати декларації у січні чи лютому – вважаємо безвідповідальними і такими, що свідчать про непрофесійність і невідповідність. Закон чітко вказує останню дату звіту 1 квітня, і декларант має право визначити для себе найбільш зручний день до цього терміну", - наголосили у НФ.

Водночас, у партії зазначають, як саме зараз виправити ситуацію – має запропонувати НАЗК. Буде це встановлення нового терміну звітності чи Агентство має свій план "В" - суспільство має його почути вже сьогодні.

"Окрім того, "Народний фронт" звертається до керівництва НАЗК з вимогою надати пояснення щодо причин, чому вже вдруге реєстр декларацій "ліг" саме тоді, коли він мав виконати своє призначення. Такі самі проблеми з поданням декларацій були і минулого року, проте, агентство не зробило нічого для їх виправлення і недопущення подібної ганебної ситуації у майбутньому. Ми також очікуємо, що країна дізнається прізвище того, хто провалив цю роботу", - наголосили у політсилі.