Ющенко призначив Хорошковського першим заступником голови СБУ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом № 42/2009 призначив Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО першим заступником голови Служби безпеки України.

Текст указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Іншим своїм указом № 41/2009 В.ЮЩЕНКО вніс зміни до указу Президента України від 23 травня 2005 року №841 «Про кількість заступників голови Служби безпеки України» (зі змінами, внесеними указами від 26 липня 2006 року №647, від 15 листопада 2006 року №968, від 16 квітня 2007 року №305, від 12 травня 2007 року №398, від 20 червня 2007 року №543, від 24 жовтня 2007 року №1006 та від 16 листопада 2007 року №1115). У документі слова «одного першого заступника та шістьох заступників» змінено словами «двох перших заступників та п`ятьох заступників».

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня 2007 р. Кабінет міністрів України призначив В.ХОРОШКОВСЬКОГО головою Державної митної служби України.

В.ХОРОШКОВСЬКИЙ з грудня 2006 року до травня 2007 року перебував на посаді першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони.