Україну перетворюють на банкомат кілька людей – посол ЄС

Україну кілька людей завдяки корупції перетворюють на банкомат. Про це заявив посол ЄС Хюґ Мінґареллі під час свого візиту до Львова, йдеться у статті поширеній представництвом ЄС в Україні, повідомляє Твоє місто.

"Кілька людей перетворюють вашу фантастичну країну на банкомат. Великою мірою це завдяки корупції. Тому ми присвячуємо багато нашого часу, енергії та ресурсів, ділячись нашим досвідом подолання корупції з вашою владою", – наголосив Мінґареллі.

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Мінґареллі підкреслив, що корупція в Україні непокоїть потенційних інвесторів набагато більше, ніж війна. За його словами, Україна має всі можливості швидко стати сучасним відкритим суспільством, що ґрунтується на ефективній соціальній ринковій економіці.

"Але у вас є кілька перепон … війна, яка має величезний негативний вплив на суспільство та економіку. Тому першочергова мета ЄС допомогти вам захищати незалежність, суверенітет та територіальну цілісність вашої країни", – зазначив він.

Як повідомляв УНІАН раніше, голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюґ Мінґареллі заявляв, що місцеві вибори в окремих районах Донецької і Луганської областей, які перебувають під російською окупацією, можливі в разі забезпечення вільної участі в них українських партій та українських засобів масової інформації, які повинні висвітлювати ці вибори.