Посол ЄС назвав умови проведення виборів на Донбасі

Про це він сказав в інтерв'ю УНІАН, висловлюючи свою позицію щодо припущення посла Німеччини в Україні Ернста Райхеля, що вибори на Донбасі можливі і за присутності російської армії.

"Місцеві вибори можуть відбутися, коли необхідні умови для проведення виборів відповідатимуть критеріям ОБСЄ. Це означає, що українські політичні партії повинні мати змогу висувати кандидатів та брати участь у кампанії, і українські ЗМІ повинні мати змогу також брати участь у кампанії", - заявив Мінґареллі.

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Також дипломат сказав, що учасники переговорів з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі повинні досягнути політичного рішення, яке дозволить провести ці вибори.

"І потім, на цій основі, Україна повинна поступово повернути контроль над цими територіями за сприяння міжнародної спільноти", - додав Мінґареллі.

Також, як сказав дипломат, Євросоюз хоче брати активну участь у процесі відбудови Донбасу.

"Ми хотіли би бути на чолі відновлення соціальної та економічної інфраструктури на Донбасі одразу ж після того, як буде знайдене політичне рішення", - сказав Мінґареллі.

Повний текст інтерв'ю опублікований на сайті УНІАН - Посол ЄС Мінгареллі: Ми сподіваємося, що ЄС зможе зберігати свою єдність у питанні санкцій проти Росії