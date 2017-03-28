Столтенберг анонсував засідання Ради Росія-НАТО 30 березня

13:03, 28 березня 2017
Світ
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Засідання Ради відбудеться 30 березня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Столтенберг запросив членів Ради Росія-НАТО після консультацій з ними / Фото УНИАН

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг анонсував засідання Ради Росія-НАТО 30 березня.

Про це повідомила представник НАТО Оана Лунгеску у Twitter.

«Столтенберг анонсував чергове засідання Ради НАТО-Росія на 30 березня», – заявила вона.

У заяві генсекретаря НАТО зазначається, що «після консультацій з членами Ради Росія-НАТО я запросив їх на засідання на рівні послів».

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Столтенберг уточнив, що засідання Ради відбудеться 30 березня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Як повідомляв УНІАН, на початку березня чільні військові посадовці з НАТО і з Росії провели перші прямі переговори за останні три роки, відколи Північноатлантичний союз перервав із РФ практичні контакти, залишивши лише політичні, через російську агресію проти України.

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Теги: #НАТО#Столтенберг#Россия