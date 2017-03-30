Кремль панікує через квоти для української мови - "Народний фронт"

"Росія істерично відреагувала на ініціативу “Народного фронту” про обов’язкові квоти для української мови в теле-радіоефірі. Захист державної мови підриває інформаційно-політичний вплив Кремля на Україну. Отже, ми на правильному шляху. Верховна Рада має якнайшвидше ухвалити законопроект про квотування в цілому", - йдеться у заяві партії на офіційному сайті.

“Геноцидом”, “боротьбою з іншомисленням” та “насильницькою українізацією” назвала представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова законопроект №5313, яким пропонується запровадити обов’язкові квоти для української мови.

"Сьогодні захист української ідентичності – це один з найважливіших пріоритетів безпеки України. Російська мова є основою концепції «русского мира». Захист російськомовного простору чи не головне виправдання агресії Кремля проти України і держав Східної Європи", - йдеть у заяві.

Всі мешканці України (незалежно від походження й регіону) розуміють українську. Саме українська мова в Україні потребує захисту - після сторіч насильницької русифікації та кількох хвиль справжнього, фізичного геноциду носіїв нашої мови. Всі ці злочини попередніх московських режимів, до речі, підтримуються й прославляються Росією Владіміра Путіна.

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Насправді Кремль стурбований не “правами етнічних груп”, не “російською мовою і культурою” в Україні, а своїм пропагандистським та політичним впливом на частину нашого населення. Саме через домінування російської мови український медіа-простір залишається контрольованим кремлівськими пропагандистами. Телеканали й газети вітчизяних олігархів цілком покладаються на відряджених з Росії “інформаційних бійців” - достатньо лише згадати агентів Шувалова й Столярову, які роками “рулили” новинами “Інтера”.

Висмоктана з пальця пропаганда про “защіту рускоязичних” 25 років використовувалася для просування в українській політиці московських маріонеток (зазвичай корупціонерів і гіперпопулістів). Саме ця пропаганда промила мізки деяким мешканцям Криму й Донбасу під час Євромайдану.

Захистимо українську мову в своєму власному медіа-просторі - виростимо власного, справді ринкового й незалежного виробника новин, кіно, музики, реклами. Ось чого насправді боїться путінська машина інформаційної експансії, машина гібридної війни.

Насправді,ініціатива “Народного фронту” щодо захисту державної мови в ЗМІ цілком відповідає практиці демократичних країн. Ми переймаємо досвід Чехії, Ізраїлю, Балтії - держав, які практично з нуля відродили свої національні мови (після століть асиміляції) й стали розвиненими, успішними, вільними. Ось якої перспективи для України не хоче Кремль. Ось чому Росія панікує. Отже, ми на правильному шляху. Верховна Рада має якнайшвидше ухвалити законопроект про квотування в цілому.