"Народний фронт" не підтримає законопроект про громадянство, якщо він обмежить права українців

Фракція політичної парії “Народний фронт” у Верховній Раді України не підтримає законопроект про громадянство в разі обмеження цим документом прав звичайних громадян, які мають ще одне громадянство.

Про це в УНІАН під час круглого столу «Обговорення законопроекту № 6175 про примусове позбавлення громадянства України» сказав заступник голови комітету Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Георгій Логвинський.

Як зазначив депутат, закордонним українцям “не має чого хвилюватися” через законопроект про примусове позбавлення громадянства України.

Він сказав, що зазначений законопроект буде розглядатися в профільному комітеті ВР. За його словами, позбавлення громадянства заборонене міжнародними нормами та Конституцією України.

“Наше завдання – створити певну робочу групу разом з громадськістю для опрацювання єдиного законопроекту, який буде визначати межі обмежень щодо діяльності на території України осіб, які мають інше громадянство”, - сказав Логвинський.

Він додав, що разом з представником президента у Верховній Раді, нардепом від БПП Артуром Герасимовим пропонує для осіб з російським громадянством задекларувати, що вони мають російське громадянство. “Якщо вони не задекларували, що вони мають громадянство держави-агресора, тоді вже може бути кримінальна відповідальність”, - пояснив Логвинський суть пропозиції.

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Також він назвав важливим, щоб у вимоги, які стосуються електронного декларування, включити графу про наявність громадянства іншої держави, і якщо людина не внесе цю інформацію, повинна бути відповідальність.

“Думка не тільки нашого комітету, а й так само фракції “Народний фронт”, без якої не буде жодного голосування і не буде жодної підтримки законопроекту, який повинен набрати 226 голосів… Ми не будемо обмежувати права звичайних і простих громадян. Державні службовці, судді, народні депутати, інші посадові особи, вони всі є державними службовцями, вони не можуть мати іншого громадянства”, - сказав Логвинський.

При цьому він зазначив, що парламент може розглянути поправку до закону за окремою процедурою, якщо Україна запрошуватиме когось на державну посаду із-за кордону.

Як повідомляв УНІАН, українці, які живуть за кордоном та мають громадянство інших країн, закликають українську державу не позбавляти їх громадянства України та дозволити на законодавчому рівні множинне громадянство для тих, хто допомагає у боротьбі з російською агресією і сприяє покращенню іміджу України у світі.