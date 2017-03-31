У центрі Маріуполя вибухнув автомобіль, загинув правоохоронець (фото)

У центрі Маріуполя вибухнув автомобіль, загинув співробітник правоохоронних органів.

Про це повідомляється на сайті Національної поліції України.

Вибух пролунав о 08.35 в Центральному районі міста на перетині проспекту Металургів та вулиці Кафайської.

«Першими на місці події опинилися співробітники Центрального відділу поліції Маріуполя, які почули звук вибуху на вулиці. В автомобілі перебувала одна людина, чоловік загинув на місці», - йдеться в повідомленні.

Наразі встановлено, що загиблий є одним зі співробітників правоохоронних органів України, поінформували в поліції.

Зараз на місці працюють керівники обласного главку поліції, слідчо-оперативна група, співробітники ДСНС, вибухотехніки, експерти-криміналісти.

Район оточено співробітниками патрульної поліції м. Маріуполя.

Причини вибуху встановлюються, триває перевірка.