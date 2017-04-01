НАЗК взялося за перевірку декларацій Порошенка, Гройсмана та інших високопосадовців

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку декларації, поданих президентом України та іншими високопосадовцями держави.

Про це повідомив сьогодні заступник голови НАЗК Роман Радецький в ефірі «112. Україна».

«Ми розпочали перевірку щодо президента, прем’єр-міністра. Далі - віце-прем’єри, міністри», - сказав він.

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Радецький нагадав, що НАЗК вже здійснило перевірку близько 3 тисяч декларацій, щодо 17 з них складено протоколи і передано до суду.

Як повідомляв УНІАН, друга хвиля електронного декларування завершилася 31 березня. За умисне неподання декларації передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

Президент України Петро Порошенко задекларував за 2016 рік 12,2 млн грн доходів.